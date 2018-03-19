«Сонячна концепція» Чорнобиля – подарунок від Франції

Міністерство економіки та фінансів Франції профінансувало розробку концепції сонячної електростанції (СЕС) у зоні відчуження Чорнобильської АЕС – на прохання українського уряду. Цей проект не перешкоджатиме збереженню природи та заповідних територій Чорнобиля: розробник техніко-економічного обґрунтування, компанія Tractebel France, визначила для сонячної генерації території, вільні від лісу, в найбільш забрудненій (десятикілометровій) зоні відчуження ЧАЕС. Цей проект схвально оцінили посадовці та дипломати обох країн, а також частина експертів. Утім, у Міненерго та в експертному середовищі говорять і про два «підводні камені» CЕС: необхідність платити інвесторові за високим «зеленим» тарифом і потребу балансувати потужності, які виробляють енергію переважно у сонячну погоду.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування будівництва СЕС в околицях Чорнобильської АЕС дало позитивні результати, заявляє розробник її концепції, компанія Tractebel France, яка виконала всі роботи коштом французького уряду. Певні труднощі становитиме радіоактивне забруднення території, але в цілому така електростанція буде доцільною та економічно вигідною, кажуть дослідники.

На двох ділянках, біля яких пролягає потужна лінія електропередач та є розподільні підстанції, можна встановити сонячну електростанцію з піковою потужністю 1,2 гігавата, тобто трохи більше, ніж виробляв один з чотирьох енергоблоків ЧАЕС, заявив на презентації техніко-економічного обґрунтування віце-президент Tractebel France Бернар Аммер. Він пояснив, що здійснення проекту дещо ускладнене через радіоактивне забруднення території, але сприяє йому готова інфраструктура: дороги, лінії електропередач та діючі трансформаторні підстанції Чорнобильської АЕС, здатні передавати близько 4 гігаватів електроенергії.

«Ми готові стати партнером України в інноваційних рішеннях, таких, як СЕС у Чорнобилі. Ми маємо для цього необхідний досвід: наша компанія – серед світових лідерів у проектуванні об’єктів гідроенергетики, вітрових та сонячних електростанцій, а також об’єктів ядерної інфраструктури», – запевнив Бернар Аммер.

За словами розробників концепції сонячної електростанції в Чорнобилі, її варто розбудовувати поступово, вводячи у експлуатацію блоками по 150 мегаватів. Один такий блок споруджуватиметься до 17 місяців, але можна зводити по кілька блоків одночасно, уточнюють автори проекту.

Переваги Чорнобиля: вільні території, дешева оренда землі, спеціальні закони і сприяння уряду

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак наголосив, що держава змінила законодавство для максимального сприяння розвитку відновлюваної енергетики у зоні відчуження. За його словами, нині є понад 60 компаній, які виявили бажання інвестувати у сонячні електростанції в зону відчуження, причому можливе як будівництво всього проекту на 1,2 гігавата одним інвестором, так і створення кількох електростанцій по 150 мегаватів, які належатимуть різним власникам.

Ще кілька років тому нам не вірили, що зона відчуження може бути інвестиційно привабливою

«Ще кілька років тому нам не вірили, що зона відчуження може бути інвестиційно привабливою… За короткий час надійшло понад 60 пропозицій від інвесторів із річних куточків світу, готових інвестувати у сонячні станції на території зони відчуження. Попри те, що північ Київщини – не найсонячніший регіон нашої країни, інвестори почули і повірили в меседж уряду, що зведення сонячних станцій тут справді можливе. Щоб цей меседж не видався лише словами, ми почали шукати партнерів із авторитетним світовим ім’ям на ринку відновлюваної енергетики, які б вивчили можливості зони відчуження», – так пояснив Семерак партнерство із французькою стороною.

За задумом Мінекології, інвесторів має зацікавити ставка оренди землі у Чорнобильській зоні, яка у сім разів менша за аналогічну ставку за межами Чорнобиля, спеціальне законодавство, створене для таких проектів. та український зелений тариф, який є одним із найвищих у Європі.

«Від початку роботи цього складу уряду ми намагаємося зробити зону відчуження територією науки й інновацій. Але водночас ми шукаємо змогу повернути ці території до української економіки. Тому ми працювали у напрямку відновлюваної енергетики, шукали партнерів з досвідом і високими технологіями. Результатом цього є техніко-економічне обґрунтування, результат спільної роботи України та Франції», – наголосив Остап Семерак.

Cимволізм у тому, що в зоні найбільшого у світі техногенного лиха розвивається зелена енергетика

Зі свого боку, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон назвала презентацію концепції СЕС у Чорнобилі символічною подією.

«Сонячна електростанція поблизу Чорнобиля – це високотехнологічний, унікальний проект. І символізм у тому, що в зоні найбільшого у світі техногенного лиха розвивається зелена енергетика!» – заявила вона.

Наразі угоду з українським урядом про будівництво сонячних потужностей у Чорнобилі уклав лише один інвестор, українсько-німецька компанія «Солар Чорнобиль». На початку року інвестор завершив будівництво невеликої сонячної електростанції, яка розташована у найзабрудненішій частині зони, лише у ста метрах від зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС. Її потужність – один мегават, і вона здатна забезпечувати потреби жителів невеликого селища. Наразі триває підготовка її підключення до електромережі ЧАЕС.

І сам інвестор, і Мінприроди оцінюють цей проект як пілотний, на прикладі якого в Україні відпрацювали зміни до законодавства та механізми оформлення землі й надання дозволів для будівництва сонячної електростанції в зоні відчуження.

Проект має й «підводні камені»

Розвиток сонячної енергетики у Чорнобильській зоні відчуження, зокрема із залученням західних компаній, є позитивом, стверджує заступник міністра палива та енергетики з питань європейської інтеграції Наталія Бойко. Однак користь для української енергетики нових «чорнобильських» сонячних потужностей вона оцінює досить стримано, зокрема – через те, що СЕС, які виробляють енергію лише вдень, та ще й у залежності від погоди, треба збалансувати іншими потужностями.

«Оцінюю – дуже стримано. Балансування потужностей є дуже важливим, адже для Міненерго пріоритетом є стабільна робота енергосистеми та доступ до неї кожного українця. Є кілька варіантів балансування енергосистеми. Ми зараз прораховуємо їх: це будівництво парогазових котлів швидкого пуску, або нових гідроакумуляційних станцій. При цьому ми чітко розуміємо, що нині балансуємо енергосистему переважно вугіллям, а через російську агресію ми втратили доступ до нашого антрациту, і тому спалюємо переважно марку «Г» (газове вугілля – ред.). Тому ми думаємо над тим, щоб зробити балансування правильним і логічним. Нам пропонують різні проекти, зокрема, щодо енергонакопичувачів. Але для мене важливо, щоб ці проекти були реальними, щоб їх можна було досить швидко реалізувати. І щоб вони мали суттєвий вплив на балансування енергосистеми, а не були якимось модним трендом», – уточнює посадовець.

Експерт із енергетичних питань Олексій Хабатюк закликає вивчити «підводні камені» інтенсивної розбудови сонячної енергетики поблизу Чорнобиля. На його думку, різкі зміни погоди можуть призводити до стрибків сонячної генерації, які необхідно збалансувати іншими потужностями.

Раціональніше розташовувати сонячні електростанції в різних куточках України, де є різна хмарність в один момент часу

«Це може серйозно впливати на стабільність енергосистеми. Тому що зміна хмарності за умови, коли сонячні потужності зосереджені в одному місці, може призводити до різкого, на порядок, падіння або зростання генерації. Тому в енергосистемі треба передбачити балансувальні потужності для цього. І загалом, раціональніше розташовувати сонячні електростанції в різних куточках України, де є різна хмарність в один момент часу», – каже Хабатюк.

Між тим, у Державній агенції з управління зоною відчуження на уточнювальні запитання Радіо Свобода зауважили, що паралельно з поетапною розбудовою сонячних електростанцій розглядають і будівництво інших потужностей генерації, теж у зоні відчуження. Ідеться і про вітрову генерацію, і про балансувальні електростанції (накопичувачі або малі об’єкти теплогенерації), які покриватимуть перепади сонячного світіння та піки споживання.

Зі свого боку, голова правління альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик у коментарі Радіо Свобода говорить про переваги створення «сонячного парку» саме поблизу ЧАЕС. Це великі вільні площі, які мало придатні для інших видів діяльності, можливість легкого підключення до діючих електромереж Чорнобильської АЕС, які раніше розподіляли вироблену нею енергію, а також високий «зелений тариф» в Україні, який робить «сонячні» проекти в зоні відчуження цікавими для інвестора.

У 2017 році сумарна потужність сонячної енергетики в Україні перевищила 750 мегаватів, і цей показник швидко зростає. Між тим, у Європі одним із лідерів у цій галузі є Німеччина – там у літні місяці до половини електроенергії забезпечується сонцем. Окрім того, планується, що у 2025 році перші німецькі міста зможуть перейти на струм виключно з екологічно чистих відновлюваних джерел енергії.

Чорнобильська ж зона, за підрахунками експертів, має приблизно таку ж потужність сонячного світіння упродовж року, як південні регіони Німеччини. Компанія Tractebel France, яка досліджувала сонячний потенціал зони відчуження біля ЧАЕС, виділила цілу низку територій, придатних для встановлення сонячних панелей. Ідеться про площі, у кілька разів більші, ніж ті, на яких компанія запропонувала спорудити сонячну електростанцію потужністю 1,2 гігавата.