На території ЧАЕС готуються виробляти електроенергію з сонця

Першу сонячну електростанцію, збудовану в Чорнобильській зоні відчуження, мають запустити упродовж січня, повідомив Радіо Свобода українсько-німецький інвестор, який реалізує цей проект. Радіаційне забруднення території не стало нездоланною перешкодою: сонячні панелі розташували безпосередньо біля Чорнобильської АЕС. Загалом близько 60 іноземних та українських компаній зацікавилися інвестиціями у сонячну енергетику в зоні відчуження, повідомляють в уряді. Посадовці й частина експертів очікують, що інвестиції у «сонячну» галузь зменшують залежність України від імпорту газу та інших енергоносіїв. Між тим, окремі експерти побоюються, що зосередження проектів з альтернативної енергетики поблизу Чорнобиля може у підсумку спричинити дисбаланс в українській енергетиці.

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Нову сонячну електростанцію, потужністю в один мегават збудували на території Чорнобильської АЕС: зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС, накритий новим безпечним конфайнментом, розташований лише у ста метрах від неї.

Ця електростанція є пілотним проектом, який дає змогу напрацювати досвід для подальшого збільшення сонячних енергетичних потужностей у Чорнобильській зоні, повідомив Радіо Свобода інвестор цього проекту, директор українсько-німецької компанії Solar Chernobyl Євген Варягін.

«Це єдина приватна інвестиція в Чорнобильську зону з 1986 року. Це приклад того, що в Україні можливо реалізувати транспарентний бізнес. Цей проект є пілотним, і після його запуску ми маємо програму продовження інвестицій у будівництво сонячних електростанцій більшої потужності, в Чорнобильській зоні зокрема», – повідомляє інвестор.

За словами Євгена Варягіна, його компанія та її партнери спеціалізуються на будівництві сонячних електростанцій у Німеччині, а також у країнах Східної Європи та Азії. Зокрема, інвестор має досвід спорудження подібного об’єкта у Білорусі на радіаційно забруднених територіях.

Проте сонячна електростанція в Чорнобилі наразі є найскладнішим проектом, і з точки зору технологічних рішень, і в плані оформлення документації, визнає Євген Варягін.

Першу в зоні відчуження сонячну електростанцію планують запустити упродовж січня: її під’єднають до електромереж Чорнобильської АЕС. Автори проекту пояснюють, що її потужностей вистачить для енергетичних потреб одного селища, або ж приблизно двох тисяч квартир.

Уряд України запропонував потенційним інвесторам під розбудову «сонячної» енергетики 25 квадратних кілометрів вільних земель у межах зони відчуження.

Нині десятки іноземних інвесторів зацікавилися цією пропозицією, повідомляє прес-секретар Державного агентства з управління зоною відчуження Олена Ковальчук.

«Київ отримав близько 60 пропозицій від іноземних компаній, в тому числі американських, китайських, данських і французьких, які розглядають можливість участі в майбутніх сонячних розробках у цьому районі».

Раніше розвиток цього сектору анонсував прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Альтернативна енергетика в Україні є однією з галузей, які демонструють стрімкий розвиток, причому більшість таких енергетичних потужностей – це сонячні електростанції, визнає керівник Центру залучення зелених інвестицій, радник голови Державного агентства з енергоефективності Костянтин Гура.

«Із 2010-го по 2016 рік частка альтернативних джерел (в енергетичному балансі України – ред.) збільшилася майже удвічі: з 2,9% до 5,8%. Причому більшість зелених проектів – це сонячна енергетика. Її потужність у 2017 році становила 750 мегават, а потужність альтернативних джерел у цілому – 1,4 гігавата», – наводить статистику Костянтин Гура. – А взагалі це дуже амбітна задача: освоїти зону відчуження. Ідеологія та філософія полягає в тому, щоб цю мертву зону навчитися використовувати на благо нашої держави».

За словами Гури, в найближчі роки у Чорнобильській зоні є умови для створення сонячних електростанцій сумарною потужністю до одного гігавата. Для порівняння, таку потужність мав один із чотирьох ядерних енергоблоків зупиненої нині Чорнобильської АЕС.

У Державній зоні з управління зоною відчуження – більш оптимістичні: тут прогнозують появу у Чорнобилі сонячних електростанцій потужністю два гігавати.

Великі вільні площі, можливість легкого підключення до електромереж Чорнобильської АЕС, які раніше розподіляли вироблену нею енергію, а також високий «зелений тариф» в Україні роблять «сонячні» проекти в зоні відчуження цікавими для інвестора, визнає у коментарі Радіо Свобода голова правління альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Він не виключає, що сонячну енергетику в Чорнобилі можуть розвивати як група компаній, так і великий системний інвестор, який буде зацікавлений викуповувати діючі потужності та створювати нові.

Між тим, експерт із енергетичних питань Олексій Хабатюк закликає вивчити й підводні камені інтенсивної розбудови сонячної енергетики поблизу Чорнобиля. На його думку, різкі зміни погоди можуть призводити до стрибків сонячної генерації, які необхідно збалансувати іншими потужностями, пояснює експерт.

«Це може серйозно впливати на стабільність енергосистеми. Тому що зміна хмарності за умови, коли сонячні потужності зосереджені в одному місці, може призводити до різкого, на порядок, падіння або зростання генерації. Тому в енергосистемі треба передбачити балансуючі потужності для цього. І загалом раціональніше розташовувати сонячні електростанції в різних куточках України, де є різна хмарність в один момент часу», – визнає експерт.

У 2017 році сумарна потужність сонячної енергетики в Україні перевищила 750 мегават, і цей показник швидко зростає. Між тим, у Європі одним із лідерів у цій галузі є Німеччина – там у літні місяці до половини електроенергії забезпечується сонцем. Окрім того, планується, що у 2025 році перші німецькі міста зможуть перейти на струм виключно з екологічно чистих відновлювальних джерел енергії.

Між тим, Чорнобильська зона, за підрахунками експертів, має приблизно таку ж потужність сонячного світіння упродовж року, як південні регіони Німеччини.