Захопленим в Криму українським морякам передали лист підтримки командувача ВМСУ

Українським морякам, затриманим ФСБ біля берегів Криму, через адвокатів передали лист підтримки від командувача ВМС України адмірала Ігоря Воронченка. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«Я розумію, як вам зараз важко. Адже методи роботи спецслужб Росії ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це в 2014 році і добре знаю, як це бути в полоні, і що стоїть за сказаними вами словами під час допиту. Найважливіше моє завдання зараз – повернути вас додому. Україна докладає всіх можливих зусиль для звільнення вас з полону, в тому числі із залученням світової громадськості», – ідеться у листі.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.

27 листопада українським морякам мають обрати запобіжні заходи.