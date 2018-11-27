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27 Листопад 2018, Київ 14:33
Новини | Політика

Запобіжний захід сьогодні оберуть для половини затриманих українських моряків – російський омбудсмен

Захоплені українські кораблі в порту Керчі в анексованому Криму, 25 листопада 2018 року

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Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 27 листопада обере запобіжний захід тільки для половини затриманих російською ФСБ українських моряків, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на призначену Москвою уповноважену з прав людини в анексованому Криму Людмилу Лубіну.

«10-12 осіб. Точно не знаю», – зазначила вона і додала, що запобіжний захід обирають протягом трьох діб, тому друга половина справ буде розглянута найближчим часом. Точної дати Лубіна не навела.

Раніше повідомлялося, що кримчани збираються біля будівлі Київського районного суду в Сімферополі, щоб підтримати затриманих українських моряків, яким обиратимуть запобіжний захід.

Вранці 27 листопада стало відомо, що захищати українських моряків будуть восьмеро кримських адвокатів.

Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео
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Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео

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Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.

26 листопада після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.

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