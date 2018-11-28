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«Россия открыла против Украины третий фронт» – так европейские обозреватели охарактеризовали атаку на украинские суда катерами ФСБ России в Черном море. Что сейчас происходит в Керченском канале? Будет ли Украина и дальше придерживаться двустороннего договора по Азовскому морю от 2003 года? И как Украине остановить аннексию Азова? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел» Алексей Куропятник и глава правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут.

– Алексей, ваша версия произошедшего в акватории Черного моря – заход в Азовское море. Рассматриваете ли вы это как открытие полноценного третьего фронта?

Алексей Куропятник: Мы живем в стране, в которой существует высокий уровень недоверия к правящей власти и президенту. Поэтому с поправкой на этот уровень недоверия, который отражается в его невысоком рейтинге, мы можем рассматривать несколько версий. Та, которую вы озвучили, более вероятна. Но существуют и другие.

– Какую вы имеете в виду?

Уже в средине июля многие эксперты констатировали, что Россия взяла под контроль Азовское море – это системные работы по отжиманию Азова

​Алексей Куропятник: Начиная с весны, когда украинские пограничники задержали российских моряков за их несанкционированный, по нашим законам, заход в Крым. В связи с тем, что это оккупированная территория, российские военные, силовики проводят целый ряд мер по наращиванию своего военного присутствия, затем досматривают украинские и иностранные торговые суда. Это приводило к огромным торговым убыткам. В конечном итоге, уже в средине июля многие эксперты констатировали, что Россия взяла под контроль Азовское море – системные работы по отжиманию Азовского моря. Несмотря на то, что у нас есть огромная береговая линия. С точки зрения Кремля, эти действия логичны.

– Что можно делать, чтобы останавливать этот процесс, усиливать свои позиции?

Алексей Куропятник: Сейчас военные эксперты с тоской вспоминают об отказе Украины принять малые корабли Island, списанные, но боеспособные, которые нам предлагали американцы. Причина, судя по всему, была меркантильная и относилась к коммерческой выгоде одного из представителей руководящих кругов Украины. Присутствие американских боевых кораблей изменило бы ситуацию. Как говорят многие западные комментаторы, Украина потеряла в одном этом эпизоде треть Военно-морских сил.

Слушатель: Эта ситуация в Керченском проливе похожа на ситуацию в Грузии, когда Россия захватывала грузинские корабли. Вам не кажется, что Россия уже прибегает к массовой атаке со стороны Азовского моря? Если Украина сейчас махнет рукой, Россия может перекрыть Керченский пролив в любой момент и атаковать Украину с моря.

Россия ввела в акваторию Азовского моря несколько десантных кораблей. Идет необоснованное для такой маленькой акватории наращивание присутствия России

​Алексей Куропятник: Наш военный эксперт Игорь Кабаненко говорит об этом еще с 2014 года. Россия ввела в акваторию Азовского моря несколько десантных кораблей, несмотря на мелководье, и это очень странно. Идет необоснованное, чрезмерное для такой маленькой акватории наращивание присутствия малых кораблей России. Даже завели два катера из Каспийской военной флотилии.

Идет демонстрация военно-морских возможностей, чтобы было понятно, что Россия имеет многократное превосходство в Военно-морских силах на этом театре войны, не только в Азовском, но и в Черном точно так же.

– Насколько вероятно силовое развитие событий?

Алексей Куропятник: Никакой сценарий исключать нельзя. А насколько они вероятны в данный момент – все зависит от действий сторон.

Но обратите внимание, как вводится военное положение в Украине. Война объявляется обычно той страной, на которую напали. Нужно три документа: заявление об объявлении войны, введение военного положения как особого правового режима и одновременно мобилизация с целью концентрации сил.

В данном случае военная составляющая вообще исключена. Президент изначально сказал, что не будет ни концентрации сил, возможна частичная мобилизация. Но в украинской армии довольно критичная ситуация.

Слушательница: Какой смысл было посылать эти катера?

Тарас Чмут: В соответствии с СНБО с сентября этого года было принято решение сформировать на Азовском море военно-морскую базу и возобновить или создать военно-морское присутствие на Азовском море. Для контроля акватории Азовского моря, обеспечение безопасности Мариуполя, Бердянска, и торговых судов, которые там ходят.

– Есть ли у вас информация, что сейчас происходит в Керченском проливе? Пропускает ли Россия через Керченский торговый порт в сторону Бердянска и Мариуполя?

Тарас Чмут: Там возобновился трафик, нет напряжения, но есть некая выборочность. Плюс, за период этого конфликта в воскресенье-понедельник был приостановлен проход всех суден в обе стороны, накопилась большая очередь, которую нужно переместить.

– Что, с вашей точки зрения, нужно делать? Мы вспоминали про катера Island, которые США предоставили Украине. Только с конца 2019 года можно будет их использовать. Сейчас катера законсервированы. Снята часть оборудования и систем, за счет Украины должен происходить техосмотр, обучение экипажа. Остаются ли еще шансы на создание украинского военно-морского флота на Азове? И поможет ли это Украине защитить свое море?

Флот создается десятилетиями, а не за неделю или месяц. Если мы хотим флот в 2020-2030 годах, его нужно строить уже сейчас

​Тарас Чмут: Флот создается десятилетиями, а не за неделю или месяц. Чтобы иметь флот в 2018 году, его нужно было начинать строить в 2014 году. Если мы хотим флот в 2020-2030 годах, его нужно строить уже сейчас.

Относительно Island, возможно, заявление к США с просьбой ускорить этот процесс и перенести его на весну следующего года. В таком случае, мы могли бы их быстрее получить и хоть как-то компенсировать силы, которые мы потеряли вследствие оккупации в 2014 году.

– Сейчас есть ли какие-то военные силы Украины в Азове?

Тарас Чмут: Да, есть. Они активно выполняют патрульную, дозорную службу, контролируют судоходство, в том числе выходили на поддержку во время конфликта со стороны Азовского моря. Но были заблокированы силами Российской Федерации в Керченском проливе и были вынуждены вернуться на базу.

– Тарас, какой будущее у двустороннего договора по Азовскому морю 2003 года? Не стоит ли Украине официально выйти из него, потому что де-факто в воскресенье он был разрушен?

Тарас Чмут: Да, он не работает. Но тут должны решать международники, без эмоций, что Россия его не выполнила и мы должны его разорвать. Все-таки до этого договор в некоторые моменты был нам полезен.

– Есть ли военное решение в разблокировке Азовского моря или силы слишком асимметричны?

В ближайшие 10 лет Украина никаким образом не сможет эффективно и полноценно противостоять Черноморскому флоту России

​Тарас Чмут: Силы действительно очень асимметричны и в ближайшие 10 лет Украина никаким образом не сможет противостоять эффективно и полноценно Черноморскому флоту России, учитывая, что у России есть еще три других флота. С другой стороны, нужно понимать, что есть экономическая составляющая, и мы не можем бросить весь бюджет Украины на формирование ВМФ. Поэтому нужно искать паритетное решение. Чтобы цена провокации была больше, чем польза от этой провокации.

– Ваш коллега Андрей Клименко сказал: «Ключи от Керченского пролива находятся в захваченном при оккупации Крыма Керченском морском торговом порте. Именно он руководит судоходство в Керченском проливе». Получается, решение с аннексией Азовского моря невозможно без решения ситуации с аннексией Крыма?

Алексей Куропятник: Андрей Клименко абсолютно прав. Более того, основной экспорт Украины происходит морским путем из Одесского порта, Мариуполя, Бердянска. И перекрытие морских путей будет катастрофой для Украины.

Еще один момент, взятие под контроль Азовского моря – это не конец, следующим будет Одесское направление. И тогда на Украину будет наброшена экономическая удавка. Идут последовательные шаги к этому сценарию.

Также при нынешнем руководстве потеряно почти пять лет в подготовке альтернативных вариантов проведения вывода транспортных путей, которые могли бы взять на себя нагрузку в случае перекрытия морских путей. Россияне создают экономическое эмбарго вокруг нас.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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