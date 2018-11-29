У захопленні українських кораблів брали участь двоє колишніх співробітників СБУ – Фролов

У захопленні українських кораблів у Керченській протоці брали участь двоє колишніх співробітників Служби безпеки України. Про це журналістам повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов.

«У нас є така інформація, що два колишніх співробітники СБУ виконували завдання по захопленню наших суден», – сказав Фролов.

За його інформацією, мова йде про екс-співробітників, які у 2014 році перейшли на бік Росії.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.