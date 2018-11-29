У НАТО відреагували на заклик Порошенка збільшити присутність у Чорному морі

НАТО заявило, що вже має потужну присутність в Чорноморському регіоні. Коментар було зроблено у відповідь на заклик президента України Петра Порошенка до членів альянсу надіслати бойові кораблі для деескалації в регіоні, повідомляє АР.

Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що кораблі НАТО на робочій основі проводять патрулювання і навчання в Чорному морі і зазначила, що кораблі НАТО провели там 120 днів цього року, що більше, ніж 80 днів в 2017 році.

Вона наголосила, що низка країн-членів НАТО проводять патрулювання та спостереження в повітрі, а такі країни, як Болгарія, Румунія та Туреччина розмістили своє військове обладнання.

Лунгеску зазначила: «В Чорному морі вже є значна присутність НАТО. І ми продовжимо оцінювати свою присутність в регіоні».

Президент Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому у четвер, висловив сподівання, що країни-члени НАТО «готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні і забезпечити безпеку».

Кремль різко засудив звернення Порошенка, пише російська державна агенція новин «ТАСС».

Про доцільність збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні говорив в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» директор американського Центру дипломатії Байдена та колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

«Я рішуче закликаю до розміщення сил НАТО на постійній основі, можливо, в порту Констанци в Румунії, де були б представлені причорноморські країни НАТО. А також, щоб кораблі інших країн-членів НАТО розміщувались в цьому порту на ротаційній основі», – наголосив він.

Правила в Азовському морі врегульовуються двосторонньою угодою 2003 року між Росією та Україною. І свобода мореплавства, наприклад, для кораблів НАТО трохи відрізняється в Азовському морі від Чорного моря

Однак, коментуючи можливість дій кораблів НАТО в Азовському морі, Карпентер відзначив, що, на відміну від Чорного моря, в Азовському морі також діє двостороння українсько-російська угода від 2003 року.

«Правила в Азовському морі врегульовуються двосторонньою угодою 2003 року між Росією та Україною. Це трохи відрізняється, і свобода мореплавства, наприклад, для кораблів НАТО трохи відрізняється в Азовському морі від Чорного моря. Азовське море також підпадає під конвенцію Монтре, яка забезпечує деякий контроль та можливості кораблів з-поза регіону перебувати в Чорному морі», – наголосив експерт.

Він висловив переконання, що можливості для більшої співпраці в регіоні не вичерпані.

Єдина країна в цьому регіоні, яка діє агресивно – це Росія

«Я глибоко переконаний, – наголосив експерт, 0150 існує можливість для збільшення морської співпраці між союзниками НАТО у Чорному морі з залученням наших партнерів – Грузії та України, які також грають роль у безпеці регіону. Єдина країна в цьому регіоні, яка діє агресивно – це Росія. Тому міцніша оборона і стримування з боку союзників НАТО і більша співпраця з нашими партнерами піде всім на користь», – зауважив він.