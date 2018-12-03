Моґеріні закликала зберегти єдність Європи і Америки у протистоянні Росії

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні заявила про спільність інтересів Європи і Америки у протистоянні викликам із боку Росії і закликала зберегти цю єдність.

«Цими тижнями ми побачили, що маємо спільний інтерес у тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України – тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і деінде», – заявила вона 3 грудня, виступаючи у Гарвардській школі наук і міжнародних справ імені Кеннеді в Кембриджі, штат Массачусетс, у США.

«Від часу незаконної анексії Криму ми разом постійно заявляємо, що кордони не можуть і не мають змінюватися воєнною силою і що коли цей засадничий принцип порушується, ми почуваємося менш безпечними. А нинішні події в Азовському морі (Моґеріні мала на увазі напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці і в Чорному морі, який перші помилкові повідомлення помістили в Азовське море – ред.) є певною мірою – я не сказала б, що неминучим наслідком, бо таких речей завжди треба уникати, – але прямим наслідком очевидного порушення засадничих правил мирного співіснування на європейській території. Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь», – сказала чільна представниця ЄС під час виступу у США.

Європейський союз, як і окремі його країни-члени, а також США були серед тих, хто рішуче засуджує агресію Росії проти України, ще починаючи з окупації Криму і потім агресії на Донбасі 2014 року. Останнім часом ці слова підтримки знову пролунали після нападу Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, який закінчився розстрілом російськими кораблями українських, полоненням 24 українських моряків і захопленням їхніх кораблів. Це був перший прямий і неприхований акт агресії Росії проти України, на відміну від попередніх, участі в яких Москва не визнавала і намагалася приховати.