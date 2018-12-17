ЄС фінансуватиме реформу професійно-технічної освіти, заходи із енергозбереження, заохочення демократії й міжлюдських контактів

Низка українсько-європейських угод була підписана 17 грудня у Єврокомісії представниками уряду України та єврокомісаром із питань розширення та сусідства Йоганнесом Ганом.

Це надання фінансової допомоги у реформуванні й оновленні професійно-технічної освіти в Україні, фінансування заходів із енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів та технічна допомога українським установам у реалізації угоди про Асоціацію й зміцненні демократичних принципів, прав людини та основних свобод.

Також у понеділок була підписана угода, згідно з якою Єврокомісія бере на себе фінансування заходу «Програма розширення контактів між людьми: Дім Європи», націлена на заохочення контактів між українцями та європейцями й обміну найкращими практиками.

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Суми угод щодо реформи професійно-технічної освіти та енергозбереження, відповідно, складають 58 та 54 мільйони євро.

Домовленість щодо фінансування технічної підтримки ЄС в реалізації Угоди про асоціацію та зміцнення демократичних засад складає 37 мільйонів євро.

Тим часом, фінансування заходу щодо популяризації міжлюдських контактів становитиме 18 мільйонів євро.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок 17 грудня у Брюсселі бере участь у п’ятому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, переговорах і підписанні низки угод із представниками Єврокомісії. Як зазначив Гройсман у своєму мікроблозі Twitter, мета візиту до Брюсселя, – проаналізувати хід виконання Угоди про асоціацію з ЄС та означити плани секторальної взаємодії.