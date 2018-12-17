На тлі ескалації в Азово-Керченському регіоні ЄС був і буде на боці українців – Моґеріні

«Європейський союз є і далі буде на боці українського народу», – заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні за підсумками 5-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС, що відбулося у Брюсселі.

«Наша зустріч відбувалася на тлі ескалації ситуації навколо Керченської протоки. ЄС був згуртованим і твердим у тому, що використання Росією військової сили не може мати ніякого виправдання. Ми не визнаємо незаконної російської анексії Криму і Севастополя і засудили постійну мілітаризацію півострова», – заявила Моґеріні.

Як повідомила Рада ЄС, ескалація напруженості в Керченській протоці та в Азовському морі, а також перебіг політичного діалогу між ЄС та Україною стали головним і першочерговим питанням засідання Ради асоціації.

«Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорили ситуацію на сході України, включно з Азовським морем, та виконання мінських угод», – мовиться в підсумковій заяві.

Також Рада асоціації Україна – ЄС розглянула процес реформ, обговорила заходи у боротьбі з корупцією та реформу судової системи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

«Вже все законодавство для створення Вищого антикорупційного суду створене, зараз іде відбір незалежних суддів, і фактично в першому кварталі наступного року Україна отримає незалежний антикорупційний суд, що є важливим кроком до зміцнення верховенства права», – заявив Гройсман.

Регіональні питання, економічна ситуація, питання двосторонньої торгівлі також стали ключовими під час засідання у Брюсселі під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана і верховного представника ЄС із закордонних справ, віце-президента Європейської комісії Федеріки Моґеріні.