ФСБ заявляє про затримання в окупованому Криму «учасника кримськотатарського батальйону»

В анексованому Росією Криму затриманий 57-річний чоловік, якого російська Федеральна служба безпеки називає учасником батальйону імені Номана Челебіджихана. Як повідомляє з посиланням на ФСБ російська державна інформагенція ТАСС, затриманий нібито тримав у схованці 12 кілограмів тротилу і 200 бойових патронів.

Співробітники ФСБ стверджують, що чоловік, імені якого не називають, був учасником збройного формування і збирався «вчинити протиправні дії на території півострова». Йому висунуті звинувачення в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Російські державні структури, в тому числі підрозділи ФСБ, працюють у Криму з моменту його анексії в березні 2014 року. Міжнародне співтовариство не визнає російську юрисдикцію на півострові. Після анексії півострова російська влада неодноразово проводила обшуки в активістів і кримських мусульман. Щодо частини з них порушені кримінальні справи, частина вже перебуває в російських тюрмах.