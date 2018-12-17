«Організм розвалюється». Засуджений у Росії українець Клих заявляє про погіршення стану здоров’я

Засуджений у Росії українець Станіслав Клих заявляє про погіршення стану здоров’я. Його лист оприлюднила російська активістка Марія Рябікова на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що існують підозри на початкові форми гангрени та раку.

«Сподіваюся на обмін перед Новим роком, але думаю, події в Керченській протоці вже сильно ускладнили ситуацію», – пише Клих.

Він додав, що думає перейти на повне голодування, тому що «набридло так жити».

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.