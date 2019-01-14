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14 Січень 2019, Київ 18:29
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Війна на Донбасі: знову «Гради»?

Війна на Донбасі: знову «Гради»?
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ОБСЄ помітила «Гради» на окупованій частині Донбасу, яку контролюють російські гібридні сили. Спостерігачі зафіксували ці реактивні системи залпового вогню поблизу Луганська. Бойовики ж угруповань «ЛДНР» звинувачують у порушенні перемир’я Збройні сили України. Чи існує загроза масштабного наступу Росії? Чи справді вона збирається через південь України зробити сухопутний коридор до окупованого Криму? Якої допомоги Україні очікувати від НАТО? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт із питань безпеки Микола Маломуж та директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.

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