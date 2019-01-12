Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ в Луганській області – українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Луганській області.

«За даними щоденного звіту СММ ОБСЕ, який опубліковано 11 січня 2019 року, спостерігачі місії перебували на східній околиці міста Попасна і за допомогою власного БПЛА спостерігали за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504. Несподівано спостерігачі місії почули шість черг зі стрілецької зброї приблизно за 1,5–2 кілометри від того місця, де вони перебували. За їхньою оцінкою, постріли були здійснені по БПЛА, який після цього втратив висоту. Команда місії, в свою чергу, не змогла відновити керування апаратом, що призвело до його втрати», – повідомлення української сторони СЦКК опубліковав прес-центр ООС.

За даними української сторони СЦКК, такі дії підтримуваних Росією бойовиків пов’язані з намірами приховати свою вогневу активність у напрямку українських військових: «Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими та безвідповідальними дії російсько-окупаційних військ щодо легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЕ та кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей. Подібними збройними нападами окупанти намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на Луганському напрямку».

5 січня Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт місії повідомила про перешкоджання бойовиками діяльності спостерігачів ОБСЄ.

29 листопада 2018 року, як повідомляла українська сторона СЦКК, безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував понад сто одиниць важкої техніки бойовиків.

27 жовтня СММ ОБСЄ втратила свій безпілотний літальний апарат на неконтрольованій урядом території Донецької області. Тоді в ОБСЄ повідомили, що цей БЛПА, зокрема, виявив на контрольованій російськими гідридними силами території сходу України зенітний ракетний комплекс (9К33 «Оса») та автоцистерну для пального, колону у складі 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Росією, де відсутні пункти пропуску через кордон.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.