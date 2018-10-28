ОБСЄ втратила безпілотник, спостерігаючи за колоною техніки поблизу кордону з Росією

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляє, що 27 жовтня втратила на неконтрольованій урядом території Донецької області свій безпілотний літальний апарат.

«27 жовтня, о 01:18, при здійсненні польоту над районом поблизу населеного пункту Калинове (непідконтрольний урядові, 72 кілометри на схід від Донецька) безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіусу дії виявив зенітний ракетний комплекс (9К33 «Оса») та автоцистерну для пального східніше населеного пункту Нижньокринське (непідконтрольний урядові, 66 кілометрів на схід від Донецька). Цей БПЛА одразу скерували на північ у напрямку населеного пункту Саурівка (непідконтрольний урядові, 72 кілометри на схід від Донецька). О 01:36 безпілотник виявив колону у складі 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, де відсутні пункти пропуску через кордон. Колона рухалася на південний захід у напрямку населеного пункту Манич (непідконтрольний урядові, 76 кілометрів на схід від Донецька)», – вказано в повідомленні.

«Після цього БПЛА скерували на південь у напрямку Нижньокринського для продовження спостереження за колоною. О 01:53 СММ повністю втратила зв'язок із БПЛА, коли той пролітав на висоті приблизно 7 000 футів над районом на південний схід від Нижньокринського. Упродовж орієнтовно 35 хвилин до втрати зв’язку з безпілотником у районах поблизу Саурівки та Нижньокринського з певною періодичністю відзначалися перешкоди, за оцінкою, унаслідок глушіння», – повідомляють в ОБСЄ і додають, що апарат не повернувся до наземного пункту управління біля населеного пункту Степанівка на підконтрольній урядові території і вважається втраченим.

Місія відзначає, що з 7 серпня 2018 року сім разів фіксувала колони, у тому числі вантажівки, на вищезгаданій ґрунтовій дорозі в районі неподалік від кордону.