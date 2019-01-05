Українські військові повідомляють про перешкоджання бойовиками діяльності спостерігачів ОБСЄ

Українська сторона Спільного центру з координації й контролю повідомляє про перешкоджання підтримуваними Росією бойовиками діяльності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

У СЦКК з посиланням на звіт місії за 4 січня інформують, що на пункті пропуску на кордоні біля Ізвариного бойовики наказали патрулю ОБСЄ залишити цей район.

Крім того, на блокпості, розташованому на північному в’їзді до Новоазовська на схід від Маріуполя, п’ятеро бойовиків не дозволили патрулю місії проїхати до центру міста й у східному напрямку. Водночас спостерігачі бачили, що через цей блокпост без зайвих перешкод проїжджали цивільні автомобілі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.