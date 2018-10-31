Держдепартамент США закликав Росію забезпечити доступ ОБСЄ до сходу України

Державний департамент США закликав Росію забезпечити доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до сходу України.

«Безпілотник СММ ОБСЄ, який виявив нелегальний конвой з Росії, втратив зв’язок і не повернувся зі східної частини України, що контролюється Росією. Росія повинна забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до східної України та дотримуватися виконання усіх положень Мінських угод», – написала речниця Держдепартаменту Гізер Науерт у Twitter 30 жовтня.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 27 жовтня втратила свій безпілотник, спостерігаючи за колоною техніки поблизу кордону з Росією на неконтрольованій українським урядом території Донбасу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.