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31 Жовтень 2018, Київ 19:48
Новини | Міжнародні

Держдепартамент США закликав Росію забезпечити доступ ОБСЄ до сходу України

СММ ОБСЄ повідомила, що 27 жовтня втратила на Донбасі свій безпілотник, спостерігаючи за колоною техніки поблизу кордону з Росією

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Державний департамент США закликав Росію забезпечити доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до сходу України.

«Безпілотник СММ ОБСЄ, який виявив нелегальний конвой з Росії, втратив зв’язок і не повернувся зі східної частини України, що контролюється Росією. Росія повинна забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до східної України та дотримуватися виконання усіх положень Мінських угод», – написала речниця Держдепартаменту Гізер Науерт у Twitter 30 жовтня.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 27 жовтня втратила свій безпілотник, спостерігаючи за колоною техніки поблизу кордону з Росією на неконтрольованій українським урядом території Донбасу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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