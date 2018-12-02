Українська сторона СЦКК: безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував понад сто одиниць важкої техніки бойовиків

Українська сторона СЦКК з посиланням на дані місії ОБСЄ повідомляє, що підтримувані Росією бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» продовжують грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння на Донбасі.

«29 листопада БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії в непідконтрольних уряду України південно-західних районах Луганської області зафіксував розміщення реактивних систем залпового вогню окупантів БМ-21 «Град»: в районі Боково-Платове виявлено 22 одиниці, біля Міусинська – шість, а поблизу Садового – вісім одиниць. Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба», 10 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», сім танків Т-72 та чотири зенітних ракетних комплекси 9К35 «Стріла-10». Окрім того, два танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 «Гіацинт-Б» і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). А 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» зафіксовано поруч із Боково-Платовим», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що «такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверте порушення взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту».

Як повідомив зранку 2 грудня штаб ООС, російські гібридні сили продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

В угрупованнях бойовиків, натомість, в обстрілах, зокрема і з забороненого Мінськими угодами озброєння, звинувачують українських військових.

17 листопада Українська сторона СЦКК теж повідомляла про порушення підконтрольними Росії бойовиками лінії відведення важкого озброєння.

На початку вересня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що підтримувані Росією бойовики розгортають безпрецедентну кількість військової техніки й озброєння з порушенням лінії розмежування, що помітили українські представники у Спільному центрі з контролю та координації припинення вогню, а також спостерігачі СММ ОБСЄ. Мова йшла про 472 одиниці озброєння.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.