1 грудня бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі – штаб ООС

Впродовж доби 1 грудня підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, в тому числі в трьох випадках застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння, повідомляє у ранковому зведенні штаб Операції об’єднаних сил.

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське.

«Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри, ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського.

У ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав», – мовиться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводять. В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі своїх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.