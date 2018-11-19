ЄС повинен не допустити перетворення Донбасу на забутий «заморожений конфлікт» – МЗС Швеції

Найважливіше завдання Європейського союзу наразі полягає в допомозі Україні стати успішною державою й не допустити, щоб війна на Донбасі перетворилася на новий «заморожений конфлікт», заявила міністр закордонних справ Швеції Марґот Вальстрем, передає кореспондент Радіо Свобода в столиці Бельгії Брюсселі.

«Відомо, що це питання потребує єдності. Ми мусимо переконатися, що події в Україні не перетворяться на новий «заморожений конфлікт», який з часом буде цілком забутий. І звичайно, ми дуже жорстко відреагуємо на так звані «вибори» на Донбасі, що також є ще одним пунктом сьогоднішнього засідання», – запевнила Марґот Вальстрем перед початком консультацій Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Держави співдружності, допомагаючи українцям, повинні краще координувати свої зусилля, вважає Вальстрем.

«Особливо на тлі нещодавніх відомостей про страждання великої кількості цивільного населення України, злиднів, які панують впродовж лінії розмежування. Ми мусимо краще координувати наші зусилля та працюючи разом із Україною, знайти інші шляхи допомоги цивільному населенню», – заявила Вальстрем.

Шведський дипломат зауважує, що питання нових санкцій щодо Росії через останні події, зокрема, її активність в Азовському морі, наразі не включене до порядку денного.

Міністри закордонних справ ЄС зібралися у Брюсселі, де одним з основних пунктів їх порядку денного є ситуація в Україні, зокрема, ситуація на Донбасі й мілітаризація, порушення українського суверенітету й перешкоди морському рухові з боку Росії в Азовському морі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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