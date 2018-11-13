Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Внаслідок бойових дій у зоні збройного конфлікту на сході України минулої доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил був легко поранений, повідомляє штаб ООС.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому двічі – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні штабу ООС, під обстрілом опинилися позиції українських військових, зокрема, поблизу населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове і Водяне.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!