Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Листопад 2018, Київ 08:27
Новини | Події

Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 12 листопада 2018 року (дані Міноборони України)

Дивитись коментарі

Внаслідок бойових дій у зоні збройного конфлікту на сході України минулої доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил був легко поранений, повідомляє штаб ООС.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому двічі – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні штабу ООС, під обстрілом опинилися позиції українських військових, зокрема, поблизу населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове і Водяне.

Як на Донбасі вибирали нових ватажків бойовиків? (Відео)
Embed
Як на Донбасі вибирали нових ватажків бойовиків? (Відео)

No media source currently available

0:00 0:24:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Білборд у Донецьку з рекламою одного з ватажків угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Вибори» на Донбасі. Чи перемогла Росія?

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG