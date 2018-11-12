В тилу бойовиків. Чим живе окупований Шахтарськ

В кінці липня 2014 року понад 20 українських десантників загинули у ході швидкоплинних міських боїв за Шахтарськ. Взяття цього населеного пункту дозволило б перерізати одну із стратегічно важливих доріг, яка вела до захопленого бойовиками Донецька. Але вже першого серпня українська армія залишила місто і зараз він у глибокому тилу угруповання «ДНР». Чим зараз живе Шахтарськ і чи залишилися в ньому сліди війни? Деталі – в матеріалі спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Єдину 16-поверхівку Шахтарська, найвищий будинок у місті, бойовики використовували для стрільби і коригування вогню у липні 2014 року. На ній ще довго залишалися сліди ударів.

Тоді, чотири року тому, на місцевому стадіоні у центрі міста – влаштували вогневу точку із 120-міліметровими мінометами. Місцеві жителі пригадують – у липні 2014 року в Шахтарську можна було побачити танки. Вони також згадують обстріли, і як під час них ховалися в підвалах.

Під час боїв українська армія втратила тут свою техніку і людей. Більшість – під час прориву з міста.

2018 рік. Сліди бойових дій

Через 4 роки тут все ще можна побачити сліди бойових дій. Так і не відновили будівлю державного підприємства «Шахтарськантрацит». А місцевий спорткомплекс, біля стадіону, досі ремонтують. Сам стадіон візуально в нормальному стані. Та й мінометів тут більше немає.

До місцевої 16-поверхівки повернулися люди. Будинок, що горів у 2014 році, виглядає непривабливо, хоч і з новими вікнами. За твердженням місцевих, відновлення пошкоджених будинків майже не відбувається.

«На папері – так. А фактично – немає. Ось у мене у племінниці квартира згоріла. Вікна вставили, двері. І все», – розповідає житель Шахтарська.

Чим сьогодні живе Шахтарськ

Промислових підприємств в місті небагато – птахофабрика і дві робочі шахти. На центральному ринку нестачі продуктів немає. Але українські продукти тепер – рідкість. За твердженням місцевих продавців, лише іноді в магазинах можна побачити щось українського виробництва. Але на ринку – зась.

«Ми не торгуємо давно вже українськими товарами», – розповідає місцева продавчиня.

Загалом, покупці незадоволені цінами на привезені з Росії і зроблені на території угруповань бойовиків товари.

«Ціни звичайно хотілося б нижчі, тому що зарплати, пенсії – не дозволяють вижити», – нарікає жителька Шахтарська.

Продавці теж обурюються. Кажуть – справи зараз йдуть «поганенько».

«Мало людей. Та й гроші звідки? Якщо були б гроші, зарплати давали, пенсії. А так – з чого? З такими цінами багато не купиш», – розповідає продавець на ринку в Шахтарську.

«Зараз взагалі купівельна спроможність впала у людей. Тому зараз все беруть так – потроху», – додає інший.

Потяги на поржавілих рейках

У пошуках кращого життя з Шахтарська можна виїхати. До Донецька – за 60 рублів (25 гривень – ред.).

«У першій половині дня куди завгодно можна виїхати. Вже після 12 – під питанням», – розповідає водій рейсової маршрутки. Додає також, що поїхати можна до Кіровська, Горлівки, Єнакієва, Донецька, Тореза.

Крім того, щодня через місто йде автобус до Москви.

​Працює і місцева залізнична станція. З неї можна дістатися до кількох населених пунктів на території угруповань. А на поржавілих рейках простоюють довгі склади порожніх товарних вагонів.

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