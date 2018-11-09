За Крим і Донбас. Як діють санкції проти Росії

Міністерство фінансів США 8 листопада оприлюднило новий санкційний список через події в анексованому Росією Криму та на Донбасі. До списку потрапили 9 юридичних осіб, зокрема кілька санаторієв у Криму і так зване «міністерство державної безпеки» «ЛНР», а також троє фізичних осіб, серед них російський генерал Володимир Зарицький. Важливо, що нові фінансові санкції вперше на офіційному рівні визнають, що Росія має повний контроль над ситуацією на окупованій частині сходу України, зазначив спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує запровадження ЄС санкцій проти організаторів незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Ці «вибори» мають відбутися 11 листопада.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики; Олена Снігир, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. Олег Пендзин, експерт українського Економічного дискусійного клубу. Андрій Окара, політичний експерт. Ведучий: Віталій Портников.