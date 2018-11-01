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Если вы из небольшого города, но у вас есть идеи – их можно превратить в жизнь с помощью краудфандинга – методике «совместного финансирования». Аматорский театр, марафон, инклюзия и картины. 31 один проект от активистов из громад Покровска и Доброполья Донецкой области получил финансирование в рамках программы «Активные граждане». Какие проекты отобрали и как их будут воплощать в жизнь?

Питчинг, то есть отбор проектов, впервые провели на Донбассе. Громады Покровска и Доброполья представляли свои проекты на рассмотрение «Британскому совету» (British Council) и своим городским властям. Перед этим все желающие могли пройти тренинги по усовершенствованию своих проектов.

Главный акцент был на межкультурном диалоге и на устойчивом развитии, рассказывает менеджер проектов в сфере общества «Британского совета» в Украине Александра Билязе.

На тренингах они проходят путь от понимания себя до понимания своей громады

«В Украине программа активно работает для небольших городов и сёл. После того, как молодые люди проходят тренинг, мы предоставляем возможность финансирования их проектов социального действия. На тренингах они проходят путь от понимания себя до понимания своей громады и того, как они могут влиять на процессы в громаде. Питчинги мы всегда проводим в софинансировании с местной властью, и у нас есть опыт проведения больше 20 питчингов по всей Украине», – рассказывает Александра.

На выходных прошли финалы питчингов на востоке Украины в Покровске и в Доброполье. В Покровске поддержали 17 проектов из 40 прошедших в финал. В Доброполье – 14 проектов из 30, рассказывает Александра.

Ребята не просто подают заявку, а потом выходят со своей презентацией

«Изюминка нашего питча в том, что ребята не просто подают заявку, а потом выходят со своей презентацией. Мы проводим обучение для того, чтобы эти проекты соответствовали решению локальных проблем, чтобы вовлекали громаду, и чтобы эти проекты имели в себе компонент устойчивости. В двух городах подали около ста заявок. В Покровске 500 тысяч гривен выделил городской совет и 250 тысяч – Британский совет. В Доброполье проекты поддерживались в меньшей сумме, там было выделено 375 тысяч, 250 тысяч от горсовета и 125 от Британского совета», – говорит Билязе.

Общая нить проектов – их социальный компонент. В Покровске финансируют проект спортивного марафона, который будет проходить в мае следующего года. Прошёл в финал и проект нового покровского аматорского театра, который, по мнению авторов, должен объединить покровскую громаду.

«Были поддержаны несколько образовательных и спортивных проектов. Один проект из сферы искусства. Идея в том, что есть открытая встреча, на которую приходит локальная громада, где они обсуждают определённую социальную проблематику, после чего рисуют картины. Поскольку эти люди не художники, но принимают участие в обсуждении социальных проблем, то получился многослойный проект, в основе которого социальная и коммуникационная составляющая. В Доброполье поддержали несколько спортивных проектов, несколько проектов по инклюзии», – рассказывает Александра Билязе.

Она надеется, что в следующем году конкурс проектов на Донбассе проведут повторно.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)