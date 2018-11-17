Українська сторона СЦКК: бойовики продовжують порушувати лінії відведення важкого озброєння

Українська сторона СЦКК з посиланням на дані місії ОБСЄ повідомляє, що підтримувані Росією бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» продовжують порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння на Донбасі.

«14 листопада БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії в непідконтрольних урядові України районах Луганської області виявив три самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) біля Зарічного; поблизу Катеринівки зафіксовано один зенітний ракетний комплекс (9К35 «Стріла-10»); на вогневих позиціях неподалік Шимшинівки зафіксовано 7 самохідних гаубиць (2С1), а в районі Бугаївки – 14 самохідних гаубиць (2С1) і 10 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм)», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що «такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо дотримання режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту».

Як повідомив зранку цього дня штаб ООС, російські гібридні сили продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння, 17 листопада під час бойових дій на Донбасі загинув один військовий.

В угрупованнях бойовиків, натомість, в обстрілах звинувачують українських військових.

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На початку вересня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що підтримувані Росією бойовики розгортають безпрецедентну кількість військової техніки й озброєння з порушенням лінії розмежування, що помітили українські представники у Спільному центрі з контролю та координації припинення вогню, а також спостерігачі СММ ОБСЄ. Мова йшла про 472 одиниці озброєння.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.