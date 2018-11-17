На Донбасі 17 листопада загинув український військовий – штаб ООС

Упродовж доби 16 листопада контрольовані Росією бойовики 10 разів порушували режим тиші, в тому числі шість разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Впродовж минулої доби втрат серед особового складу ООС не було, однак на початку нинішньої доби 17 листопада один український військовий загинув. Про це в ранковому зведенні повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Під обстрілом 16 листопада опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине, за даними українських військових.

«Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

З початку нової доби обстріли відновилися, зокрема, у районі населених пунктів Новотошківське та Жолобок, мовиться у зведенні: «Біля останнього зафіксовано використання і мінометів калібру 120 міліметрів. Окрім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по захисниках Гнутового. Під час бойових дій 17 листопада загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Життя солдата за 40 метрів від російських сил на Донбасі – фото

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в 15 обстрілах своїх позицій впродовж минулої доби.

В угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли з боку Збройних сил за минулу добу.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!