Що буде з Донбасом? Прогнози на 2019 рік

Миротворці з країн СНД, окремий «парламент» для псевдореспублік, повне замороження конфлікту або військова операція. Політики пропонують свої рецепти припинення війни на Донбасі, але які з них можна вважати реальними? Що чекає на Донбас у 2019 році – прогнози експертів в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Багаточасові черги та огляди на контрольно-пропускному пункті в Майорську Донецької області.

«Двадцять п’ять років на шахті відмантулив, каліка – і їжджу за пенсією. Ну що це за справи?» – обурюється чоловік у черзі.

Щодня, у будь-яку погоду, сюди їдуть тисячі українців, щоб перетнути лінію розмежування, яка «розділила» Донбас.

«У справах, документи оформити, доручення написати, закордонний паспорт зробити», – каже Сергій, який прямує з Єнакієвого до Бахмута.

Ситуація тут фактично не змінюється вже п’ятий рік.

«Зараз якийсь завислий стан, напевно, чекають чогось, може, виборів чекають», – припускає жінка.

Вірю, що війна закінчиться, інакше й жити неможливо, треба відразу лягати в могилу

«Вірю, що війна закінчиться, інакше й жити неможливо, треба тоді відразу лягати в могилу», – відповіла жінка.

«Ми хочемо миру, тому що ми тут живемо і знаємо, що це таке. А треба, аби ті, хто вище нас, захотіли, щоб не було війни», – додає літня жінка.

«Хотілося б, звичайно, вірити, надія помирає останньою, скажімо так. Але поки таких передумов я не бачу. Бо це вигідно, напевно, всім. І з цього, і з того боку. Війна – це завжди великі гроші. На ній заробляють, я думаю», – каже чоловік.

Що чекає на Донбас у 2019 році?

Яким бачать вирішення тривалого донбаського конфлікту в Україні і в світі?

У Києві кажуть: найкращий сценарій досягнення миру – досвід припинення конфлікту в Східній Славонії в 1990 роках. Кровопролиття там зупинили озброєні миротворці ООН, порядок забезпечила поліцейська місія, а до мирного життя допомогла повернутися перехідна цивільна адміністрація. Саме таку модель опрацьовує сьогодні українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

На прикладі Славонії ми знаємо, що «політичні сили», які контролювали процес, залишили територію

«На прикладі Славонії ми знаємо, що всі так звані «політичні сили», які там контролювали процес, одразу залишили територію, і ясно, що одразу цивільний компонент починає працювати над тим, щоб забезпечувати життєдіяльність», – каже міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

Але рішення про введення миротворчої місії має ратифікувати Рада безпеки ООН. А з цим є проблема. Адже без згоди Росії – постійного члена Ради безпеки – це неможливо.

Російський сценарій

У Кремлі ж підтримують незаконні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і погоджуватися на миротворчу місію не поспішають.

Вони зацікавлені в збереженні Донбасу у вигляді такого Придністров’я, яке б блокувало подальшу європейську інтеграцію України

«Вони, звичайно ж, зацікавлені в збереженні Донбасу у вигляді такого Придністров’я, яке б блокувало подальшу європейську інтеграцію України, її зближення зі структурами НАТО. Другий варіант – це в разі якихось змін значних в українській владі після виборів, якщо з’являється можливість якогось компромісу, угоди з українською владою, то тоді звичайно. Вони б хотіли його впихнути назад в Україну, але, зрозуміло, на своїх умовах, з автономією, з широкими повноваженнями, яка знову таки служила тим же цілям, що і в першому варіанті», – вважає російський політичний оглядач Костянтин Скоркін.

Болючу тему війни на Донбасі напередодні виборів 2019-го активно експлуатують українські політики. Заклики до миру і компромісу не сходять з білбордів. Серед рецептів – і пропозиції безпосередньо домовлятися з проросійськими угрупованнями.

«Для цього потрібен прямий діалог – з Донецьком, з Луганськом і з Москвою! У нас є чіткий план з цього приводу – аж до зміни Конституції і надання автономії цим територіям. Можливості створити свій уряд, свій парламент – однак як автономія в складі України», – заявив на каналі «112 Україна» лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук.

Восени одна з українських «партій миру» навіть висадила десант в окупованому Луганську і підписала з невідомими місцевими активістами «декларацію про мир».

«Більше ж нічого і не треба – потрібен мир», – зазначили представники «Розумної сили».

Такі заяви – лише імітація перемир’я, впевнені в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

Замість цього мир буде розумітися як просто перемир’я, статус-кво, який існує дотепер

«Замість цього мир буде розумітися як просто перемир’я, статус-кво, який існує дотепер. І можливо потім інтеграція на національний рівень так званих «представників регіонів», які зараз є окупованими. Шляхом прямого діалогу, шляхом там домовленостей з Росією, шляхом компромісів, які насправді не є компромісами. А є просто планами Російської Федерації по зруйнуванню цілої держави», – каже Вадим Черниш.

План Лукашенка

Cвій альтернативний план запропонував президент Білорусі Олександр Лукашенко: розмістити на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону білоруських миротворців.

«Ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні. А також забезпечувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з того, що ці регіони є невід’ємною частиною України», – заявив Лукашенко.

Але шанси на такий розвиток подій невеликі, впевнені білоруські експерти.

Проведення миротворчої операції на сході України неможливе через позицію Росії

«Всі розуміють, що на сьогоднішній день проведення миротворчої операції на сході України неможливе через позицію Російської Федерації, яка не зацікавлена в тому, щоб цей конфлікт був локалізований», – вважає директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень в Білорусі Арсеній Сивіцький.

А це означає, що в 2019 році – в рік подвійних українських виборів – вирішення донбаського конфлікту малоймовірне. І черги на лінії розмежування навряд чи зникнуть.

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