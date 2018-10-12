Вони були іншими: шість символів війни на Донбасі

Донецька обласна адміністрація оголосила конкурс на капітальний ремонт «розмальовки» 9-поверхового будинку по вулиці Молодіжній, 20 – журналісти місцевого сайту avdeevka.city знайшли оголошення про це у системі ProZorro. «Разукрашка», «дев'ятина» – цей звичайнісінький 9-поверховий будинок став відомим за роки війни через своє розташування: він прийняв на себе шквал снарядів, оскільки загороджує Авдіївку зі східного краю, з боку Донецька. У 2017-му австралійський художник Гвідо Ван Хелтен зобразив на східній стіні будинку портрет місцевої вчительки української мови та літератури Марини Марченко. Відтоді «дев'ятка» стала ще і художнім об'єктом: мурал обернений у бік окупованого Донецька.

Радіо Донбас.Реалії зібрало основні об'єкти, зміст яких круто змінила війна.

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Вежа Донецького аеропорту

До війни – вежа управління польотами Донецького аеропорту. Під час оборони ДАПу від російських гібридних сил – одна з позицій української армії. 242 дні тривала вся оборона летовища, з них 234 дні диспетчерська була його символом: угруповання не могли вибити звідти українських військових.

Вежа впала під обстрілами 13 січня 2015 року. А 20 січня був підірваний новий термінал, остання позиція Збройних сил в ДАПі. Під уламками загинули, за офіційними даними, 58 військових. 21 січня 2015 року війська були відведені з ДАПу.

Постапокаліптична вулиця в Широкині

Колись курортне село Широкине, що за 15 кілометрів на схід від Маріуполя, – одна з найгарячіших точок нинішньої війни на сході України між українським військом та російськими гібридними силами. Селище зараз повністю під контролем українських військових, але боями та обстрілами знищено майже все – будинки, санаторії, об’єкти інфраструктури. Узбережжя суцільно заміноване на випадок атаки з моря. Позиції проросійських бойовиків зараз проходять за кількасот метрів від крайніх будинків у селі. Жодної неушкодженої хати у селі немає. Але найбільше вражає ця вулиця з новими будинками:

Bild навіть зняв у Широкині відео 360.

Савур-Могила

На висоті, з якої проглядається степ на багато кілометрів навкруги, стояв обеліск радянським солдатам: за цю стратегічну точку точилися бої ще у Другу світову. 7 серпня 2014 року група під командуванням полковника Ігоря Гордійчука та добровольців «Правого сектору» взяла під контроль Савур-Могилу. Оборонці утримували висоту протягом місяця у повному оточенні, без води і боєприпасів, під шквальним вогнем російської артилерії.

Обеліск був зруйнований артилерійським вогнем.

Міст у станиці Луганській

Єдиний пункт пропуску на окуповану територію розташований у Станиці Луганській. Шлях проходить над Сіверським Донцем, але міст ще у 2014 році був підірваний бойовиками. Люди переходять на нього по ось такому небезпечному дерев'яному помосту.

І це – єдиний шлях, яким жителів ОРЛО можуть потрапити на «велику землю», до того ж, лише пішки: автомобільний КПВВ є лише у Донецькій області. Минулого року тут робили косметичний ремонт, але про серйозне відновлення українська сторона не може домовитися з бойовиками «ЛНР».

Стела Слов'янськ

Стела була дуже пошкоджена під час боїв за місто. У 2015-му місцеві активісти прибрали довкола знаку, пофарбували його у кольори прапора та нанесли на назву міста червоні маки. Однак сліди снарядів на буквах досі видно.

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