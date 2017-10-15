У Києві відкрили мурал з зображенням Івана Павла II, який напередодні пошкодили невідомі

У Києві відкрили мурал з зображенням Папи Римського Івана Павла II, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Відкриття цього мурала в Києві має символічне значення. Те, що він зробив для світу – не тільки для Польщі та України – це не можливо осягнути розумом», – сказав посол Польщі Ян Пєкло на відкритті мурала.

Він також зазначив, що понтифік взяв важливу участь у становленні країн пострадянського простору після розпаду СРСР.

«Москва не хоче, щоб Україна була частиною загального європейського простору, простору миру та благополуччя. Дуже важливо, що Папа знав про це і для цього він приїжджав в Україну. Нам необхідно просувати цей простір до східного кордону України», – додав посол.

Будинок із зображенням понтифіка розташований на перехресті вулиці Івана Павла II і бульвару Марії Приймаченко у Печерському районі Києва.

14 жовтня вночі невідомі розфарбували стіни і нанесли антипольські написи на будинку з муралом.

Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження мурала за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України.

Папа Римський Іван Павло ІІ відвідав Україну з 5-денним візитом у червні в 2001 році, тоді він побував у Львові і Києві.