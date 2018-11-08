Військові затримали операторів безпілотників поблизу двох складів ЗСУ

Міністерство оборони України повідомило, що чергові варт складів ракетно-артилерійського озброєння на Черкащині та в Запоріжжі 7 листопада виявили поблизу об’єктів безпілотні літальні апарати, а мобільні групи військових частин затримали операторів цих БПЛА.

«В обох випадках чатові відкрили вогонь по БПЛА. Мобільні групи військових частин обстежили прилеглі території та затримали осіб, які керували БПЛА. Негайно було повідомлено підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції України в зоні їх відповідальності», – повідомляє оборонне відомство.

«В ході з’ясування обставин подій було встановлено, що польоти БПЛА поблизу складів ракетно-артилерійського озброєння відбувалися в рамках планових антитерористичних навчань з метою перевірки надійності охорони об’єктів підвищеної небезпеки», – відзначили в Міноборони і додали, що «особовий склад чергових змін діяв чітко та впевнено».

В Україні впродовж останніх років сталося кілька інцидентів на військових арсеналах, слідство в багатьох випадках вказувало на диверсію як причину детонації боєприпасів. Останній такий інцидент стався в жовтні 2018 року. Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.

БПЛА можуть використовуватися як для розвідки, так і для координації атаки на об’єкти військової інфраструктури.

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