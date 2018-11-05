Українські військові перешкодили роботі безпілотника біля одного з арсеналів

У неділю, 4 листопада, о 19:30 у забороненій зоні поблизу одного з арсеналів Збройних сил України радіолокаційними засобами виявлено неправомірне використання безпілотного літального апарату (БПЛА). Про це Радіо Свобода повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Підрозділом радіоелектронної боротьби (РЕБ) було негайно подавлено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання. Водночас, посилено чергову зміни охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території», – ідеться у повідомленні.

Про неправомірне застосування безпілотника біля військової частини повідомили Службу безпеки України та поліцію.

У Генштабі закликали громадян повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб біля військових об’єктів.