На Донбасі військові збили російський безпілотник – штаб ООС

На Донбасі українські військові збили російський безпілотник. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«19 листопада, близько 9:49, засобами РЕР було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу «Орлан-10». Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації за маршрутом Бахмут–Костянтинівка–Очеретине», – ідеться у повідомленні.

Близько 12:20 військові збили БПЛА.

«Судячи з уламків та характерного парашута з номером – це БПЛА «Орлан-10» виробництва Російської Федерації», – уточнили у штабі.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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