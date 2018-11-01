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01 Листопад 2018, Київ 23:44
Новини | Політика

Німеччина та Франція засуджують знищення безпілотника ОБСЄ на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 27 жовтня втратила свій безпілотник

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Німеччина та Франція засуджують знищення безпілотника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, повідомила прес-служба німецького Міністерства закордонних справ.

«Свідчення, зібранні СММ, вказують на те, що Росія й підтримувані нею сепаратисти відповідальні за обстріл та збиття безпілотника великого радіуса дії, що «осліпило» місію в цій конкретній точці», – йдеться в заяві двох країн.

Згідно з повідомленням, останніми тижнями спостерігачі ОБСЄ фіксували чисельні випадки, коли конвої заїжджали з Росії до України в місцях, де немає офіційних пунктів пропуску.

«Росія як підписант Мінських угод і учасник нормандського формату несе особливу відповідальність за забезпечення вільного, безпечного і безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ», – вважають Німеччина та Франція.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 27 жовтня втратила свій безпілотник, спостерігаючи за колоною техніки поблизу кордону з Росією на неконтрольованій українським урядом території Донбасу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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