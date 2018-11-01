СММ ОБСЄ назвала нового заступника голови місії

Новим заступником спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став Марк Етерінґтон, повідомила прес-служба СММ.

«Марк Етерінґтон повертається до СММ ОБСЄ на посаді заступника голови місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо місії та України», – розповіли в місії.

Повноваження попередника Етерінґтона на посаді заступника голови СММ ОБСЄ Александра Гуґа завершилися 31 жовтня.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

У квітні 2014 року Етерінґтон був призначений заступником голови місії разом із Гуґом. Він, зокрема, працював в ОБСЄ старшим представником місії з питань зв’язку та був головою групи в Південному Судані.