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31 Жовтень 2018, Київ 18:20
Новини | Події

Минулого тижня на Донбасі поранено трьох мирних жителів – Хуг

Гуґ зазначив, що з січня 2016 року під час бойових дій на сході України було поранено 1136 цивільних

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Минулого тижня на Донбасі було поранено трьох мирних жителів. Про це 31 жовтня повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ.

Він додав, що з січня 2016 року під час бойових дій на сході України було поранено 1136 цивільних.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Війна на Донбасі: чого хоче Росія?
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Війна на Донбасі: чого хоче Росія?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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