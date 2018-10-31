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31 Жовтень 2018, Київ 18:15
Новини | Політика

Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном

Лукашенко: ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на відкритті в Мінську зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки озвучив пропозиції щодо забезпечення миру в східних регіонах України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Тема миру на Донбасі, та долі «мінського процесу» – серед основних для 90 учасників дискусії з різних країн світу.

Лукашенко закликав активізувати і роботу в «нормандському форматі», щоб забезпечити механізм контролю за виконанням мінських угод.

«Простіше кажучи, ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, а також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід’ємною частиною України», – сказав президент Білорусі.

Курт Волкер про Донбас, обмін полоненими та Мінський процес для України
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Курт Волкер про Донбас, обмін полоненими та Мінський процес для України

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«Будемо відверті, – сказав Лукашенко, – рішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло б бути вже давно знайдено. Потрібно продовжувати роботу по посиленню можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи. Ми готові розглянути створення в Мінську технічного пункту тристоронньої контактної групи та іншого, на що ми здатні сьогодні домовитися в Європі».

Лукашенко також підтримав ідею введення миротворців на Донбас.

«Необхідно вести подальший пошук взаємоприйнятного рішення з розміщення на Донбасі миротворців. Можливо, розглянути варіант розміщення спільної місії ООН і ОБСЄ в Україні. До її складу можуть увійти військовослужбовці, поліцейські, цивільний персонал з країн, які на протязі всього періоду конфлікту вносили посильний внесок в його дозвіл», – зазначив президент Білорусі.

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року
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У Мінську 31 жовтня – 1 листопада вперше у Східній Європі проходить виїзна зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки.

В ній бере участь чисельна делегація експертів та політиків з Україні.

Мюнхенська конференція з безпеки – один з найважливіших в світі неформальних форумів, на якому обговорюються актуальні міжнародні проблеми. Засіданні конференції традиційно проводяться щорічно в лютому в столиці Баварії. Менш масштабні засідання проводяться восени у інших країнах світу.

В основному списку учасників мінської зустрічі фігурує 90 людей. Серед них три президенти - Вірменії, Білорусі та Косова, два прем'єр-міністри, з Молдови та Сербії, чотири міністри закордонних справ – Македонії, Монголії, Польщі, Словаччини. Як стверджує білоруська служба Радіо Свобода, була інформація про приїзд до Мінська і президента України Петра Порошенка, але вона поки не підтверджена офіційно.

В офіційному списку анонсів подій на сайті президента України нові відвідини Мінська не значаться.

Від України представлені колишній віце-прем’єр Григорій Немиря, голова партії «Основа» Андрій Миколаєнко, політик та бізнесмен Сергій Тарута, колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

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