Лукашенко фактично визнав війну Росії на Донбасі і назвав українців братами

Мінськ – Білорусь готова допомогти у вирішенні конфлікту на сході України, там, де між конфліктуючими сторонами немає довіри, заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на першому Форумі регіонів України та Білорусі, який пройшов у Гомелі 25–26 жовтня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму виступі багато часу приділив темі війни на Донбасі. Він сказав, що його власне коріння в Україні, «десь між Києвом і Черніговом», тому конфлікт в Україні йому особисто не байдужий.

Мета одна – припинити цю війну, зберегти єдину та неподільну Україну

«Він дуже важливий і болючий для мене особисто», – заявив Олександр Лукашенко. Він кілька разів назвав Петра Порошенка своїм другом. Та сказав, що Білорусь готова бути посередником у конфлікті на Донбасі.

«Це питання війни і миру. Я його торкаюся, тому що воно останнім часом дуже політизується. Білорусь розташована не за тисячі кілометрів від конфлікту, від цієї війни, де гинуть ні в чому не винні люди. Це зовсім поруч, біля нашого порога, у наших братів. Мета одна – припинити цю війну, зберегти єдину та неподільну Україну», – сказав Лукашенко.

Тут мало домовитися, будемо відверті, Росії та Україні. Я хочу прямо заявити: ми готові включитися в цей конфлікт

Вперше у своєму виступі президент Білорусі, яка є союзником Росії, заявив про її участь у воєнному конфлікті на Донбасі.

«І тут мало домовитися, будемо відверті, Росії та Україні. Можна домовитися, але цього мало. Будемо також відверті: втрачено довіру один до одного. У зв'язку з цим, щоб бути абсолютно однозначним і позицію Білорусі розуміли наші брати-українці і ті, хто нас почує, щоб не було різного роду балачок навколо цього, я хочу прямо заявити: ми готові включитися в цей конфлікт там, де складно і де немає тієї довіри, яка має бути. Ми готові зробити це, але тільки заради одного – заради миру», – заявив Лукашенко.

За його словами, проблему мають вирішити три слов'янські народи.

«Це наша біда. Ні європейці, ні американці, ні хтось інший – ми повинні вирішити цю проблему, щоб вона не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі. Росіяни і українці нам не чужі. Це наші рідні люди», – зазначив Олександр Лукашенко.

При цьому він сказав, що Білорусь готова працювати в рамках домовленостей України і Росії, двох президентів, не напрошується на роль миротворця або посередника. Всі війни колись завершуються, тож треба це зробити раніше, сказав Лукашенко.

Лукашенко готовий приїхати до Україні на тракторах, а не танках

«Якщо ми прийдемо до вас з півночі, то тільки на комбайнах і тракторах, на тролейбусах та автобусах. Але ми ніколи не приїдемо до вас на танках», – запевнив Олександр Лукашенко Петра Порошенка та, за його словами, «братів-українців».

Якщо ми зможемо для вас щось зробити, то ми готові. Нам це рішення дається непросто

«Білорусь налаштована на предметний і конструктивний діалог зі своїми українськими друзями на будь-якому напрямку – немає заборонених тем. Наша країна прагне до широкоформатної співпраці з Україною у всіх сферах в дусі довіри і взаємної підтримки», – зауважив Олександр Лукашенко.

А потім додав: «Якщо ми зможемо для вас щось зробити, то ми готові. Нам це рішення дається непросто».

Порошенко: Лукашенко – великий друг українського народу

Петро Порошенко позитивно відреагував на заяви Лукашенка, обійняв його та подякував: «Я хочу подякувати своєму доброму і давньому другу. І великому другу українського народу. Я це кажу не просто так. Бо частина життя Олександра Григоровича пройшла в Україні... Він не є байдужим до України».

Приберіть свої війська, Росіє, з нашої території. Чого зараз вимагає увесь світ?

«Я довіряю Лукашенкові на 100 відсотків. Його місія надзвичайно важлива, як і місія Білорусі», – заявив український президент.

При цьому Петро Порошенко закликав Росію вивести війська з окупованої частини українського Донбасу.

«Приберіть свої війська, Росіє, з нашої території. Чого зараз вимагає увесь світ? Виконання Мінських домовленостей. Саме в Мінську був досягнутий і підписаний документ, який назавжди увійде в підручники дипломатії – Мінські домовленості», – зазначив президент України.

Маємо зробити усе, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська

Порошенко подякував Олександру Лукашенку за підтримку ініціативи проведення в Мінську переговорів між Україною та Росією.

«Ми маємо зробити усе, щоб припинити війну, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська і щоб почалося політичне врегулювання через вибори, не через фейкові вибори, які хоче провести Росія, а справжні вибори», – наголосив український президент.