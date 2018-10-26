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26 Жовтень 2018, Київ 21:50
Політика

Лукашенко фактично визнав війну Росії на Донбасі і назвав українців братами

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року

Мінськ – Білорусь готова допомогти у вирішенні конфлікту на сході України, там, де між конфліктуючими сторонами немає довіри, заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на першому Форумі регіонів України та Білорусі, який пройшов у Гомелі 25–26 жовтня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму виступі багато часу приділив темі війни на Донбасі. Він сказав, що його власне коріння в Україні, «десь між Києвом і Черніговом», тому конфлікт в Україні йому особисто не байдужий.

Мета одна – припинити цю війну, зберегти єдину та неподільну Україну
Олександр Лукашенко

«Він дуже важливий і болючий для мене особисто», – заявив Олександр Лукашенко. Він кілька разів назвав Петра Порошенка своїм другом. Та сказав, що Білорусь готова бути посередником у конфлікті на Донбасі.

«Це питання війни і миру. Я його торкаюся, тому що воно останнім часом дуже політизується. Білорусь розташована не за тисячі кілометрів від конфлікту, від цієї війни, де гинуть ні в чому не винні люди. Це зовсім поруч, біля нашого порога, у наших братів. Мета одна – припинити цю війну, зберегти єдину та неподільну Україну», – сказав Лукашенко.

Тут мало домовитися, будемо відверті, Росії та Україні. Я хочу прямо заявити: ми готові включитися в цей конфлікт
Олександр Лукашенко

Вперше у своєму виступі президент Білорусі, яка є союзником Росії, заявив про її участь у воєнному конфлікті на Донбасі.

«І тут мало домовитися, будемо відверті, Росії та Україні. Можна домовитися, але цього мало. Будемо також відверті: втрачено довіру один до одного. У зв'язку з цим, щоб бути абсолютно однозначним і позицію Білорусі розуміли наші брати-українці і ті, хто нас почує, щоб не було різного роду балачок навколо цього, я хочу прямо заявити: ми готові включитися в цей конфлікт там, де складно і де немає тієї довіри, яка має бути. Ми готові зробити це, але тільки заради одного – заради миру», – заявив Лукашенко.

За його словами, проблему мають вирішити три слов'янські народи.

«Це наша біда. Ні європейці, ні американці, ні хтось інший – ми повинні вирішити цю проблему, щоб вона не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі. Росіяни і українці нам не чужі. Це наші рідні люди», – зазначив Олександр Лукашенко.

При цьому він сказав, що Білорусь готова працювати в рамках домовленостей України і Росії, двох президентів, не напрошується на роль миротворця або посередника. Всі війни колись завершуються, тож треба це зробити раніше, сказав Лукашенко.

Лукашенко готовий приїхати до Україні на тракторах, а не танках

«Якщо ми прийдемо до вас з півночі, то тільки на комбайнах і тракторах, на тролейбусах та автобусах. Але ми ніколи не приїдемо до вас на танках», – запевнив Олександр Лукашенко Петра Порошенка та, за його словами, «братів-українців».

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року
Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року

Якщо ми зможемо для вас щось зробити, то ми готові. Нам це рішення дається непросто
Олександр Лукашенко

«Білорусь налаштована на предметний і конструктивний діалог зі своїми українськими друзями на будь-якому напрямку – немає заборонених тем. Наша країна прагне до широкоформатної співпраці з Україною у всіх сферах в дусі довіри і взаємної підтримки», – зауважив Олександр Лукашенко.

А потім додав: «Якщо ми зможемо для вас щось зробити, то ми готові. Нам це рішення дається непросто».

Порошенко: Лукашенко – великий друг українського народу

Петро Порошенко позитивно відреагував на заяви Лукашенка, обійняв його та подякував: «Я хочу подякувати своєму доброму і давньому другу. І великому другу українського народу. Я це кажу не просто так. Бо частина життя Олександра Григоровича пройшла в Україні... Він не є байдужим до України».

Петро Порошенко і Олександр Лукашенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року
Петро Порошенко і Олександр Лукашенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року
Приберіть свої війська, Росіє, з нашої території. Чого зараз вимагає увесь світ?
Петро Порошенко

«Я довіряю Лукашенкові на 100 відсотків. Його місія надзвичайно важлива, як і місія Білорусі», – заявив український президент.

При цьому Петро Порошенко закликав Росію вивести війська з окупованої частини українського Донбасу.

«Приберіть свої війська, Росіє, з нашої території. Чого зараз вимагає увесь світ? Виконання Мінських домовленостей. Саме в Мінську був досягнутий і підписаний документ, який назавжди увійде в підручники дипломатії – Мінські домовленості», – зазначив президент України.

Петро Порошенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року
Петро Порошенко. Гомель, 26 жовтня 2018 року

Маємо зробити усе, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська
Петро Порошенко

Порошенко подякував Олександру Лукашенку за підтримку ініціативи проведення в Мінську переговорів між Україною та Росією.

«Ми маємо зробити усе, щоб припинити війну, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська і щоб почалося політичне врегулювання через вибори, не через фейкові вибори, які хоче провести Росія, а справжні вибори», – наголосив український президент.

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