Порошенко закликав Росію вивести свої війська з Донбасу

Президент України Петро Порошенко закликав Росію вивести війська з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу.

«Приберіть свої війська, Росіє, з нашої території», – сказав Порошенко під час першого форуму регіонів України та Білорусі, який відбувався в білоруському Гомелі.

Він заявив, що світ вимагає виконання мінських домовленостей.

«Ми маємо зробити усе, щоб припинити війну, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська і щоб почалося політичне врегулювання через вибори», – зазначив Порошенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення в підтримці сепаратистів.