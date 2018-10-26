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26 Жовтень 2018, Київ 19:44
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Кордон із Білоруссю для України так само небезпечний, як і з Росією – Безсмертний

Кордон із Білоруссю для України так само небезпечний, як і з Росією – Безсмертний
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У білоруському Гомелі відбулася зустріч віч-на-віч президента України Петра Порошенка з його білоруським колегою Олександром Лукашенком. Як стосунки між Україною і Білоруссю можуть розвиватися і вважатися дружніми в ситуації, коли Білорусь є частиною Союзної держави Росії і Білорусі та коли там розташована російська військова база? Про це в ефірі Радіо Свобода говорили з екс-міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним та політологом Українського інституту майбутнього Ігарем Тишкевичем.

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