Мінськ приймає зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки

У столиці Білорусі Мінську 31 жовтня і 1 листопада відбувається зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки. На відміну від власне безпекової конференції, яку щороку приймає Мюнхен і де головними спікерами є глави держав, на зустрічі Основної групи більше уваги приділяється думкам експертів.

Раніше зустрічі в такому форматі відбувалися у Вашингтоні, Москві, Пекіні, Досі, Делі, Відні, Тегерані та Аддіс-Абебі.

В основному списку учасників мінської зустрічі фігурує 90 людей. Серед них три президенти - Вірменії, Білорусі та Косова, два прем'єр-міністри, з Молдови та Сербії, чотири міністри закордонних справ – Македонії, Монголії, Польщі, Словаччини. Як стверджує білоруська служба Радіо Свобода, була інформація про приїзд до Мінська і президента України Петра Порошенка, але вона поки не підтверджена офіційно.

В офіційному списку анонсів подій на сайті президента України нові відвідини Мінська не значаться. Там вказано, що 1 листопада відбудуться переговори Петра Порошенка з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, яка вдруге за останні чотири роки відвідає Україну.

Президент України Петро Порошенко відвідав Білорусь минулого тижня, 26 жовтня. У Гомелі спільно з білоруським колегою Олександром Лукашенком український лідер узяв участь у першому Форумі регіонів України та Білорусі.