Двоє українських військових поранені на Донбасі за добу 30 жовтня – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 30 жовтня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях українських військових, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться в ранковому зведенні під обстрілом опинилися позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах підконтрольної бойовикам території, про жертви чи руйнування не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 30 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.