Кожен день перебування Едема Бекірова в російському СІЗО загрожує йому загибеллю – представник омбудсмана

Кожен день перебування серйозно хворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова у слідчому ізоляторі в окупованому Росією Криму загрожує йому загибеллю, заявив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини після зустрічі з родиною затриманого.

Як написав у фейсбуці представник омбудсмана з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Ісмаїл Халіков, такий висновок можна зробити з медичної довідки-висновку лікаря Генічеської центральної лікарні в Херсонській області, в якій Бекіров перебуває на спостереженні. Довідку передала йому під час зустрічі в Генічеську дружина активіста Гульнара Бекірова-Алідінова.

«Гульнара-ханум розповіла, що з 21 грудня ніхто не мав змоги побачити її чоловіка і вона сильно переживає за стан його здоров’я. Він страждає низкою тяжких хвороб: цукровий діабет, в нього ампутована нога, в січні 2018 року переніс складну операцію на серці», – написав Халіков.

За його словами, він поінформував, що офіс омбудсмана України звернувся до уповноваженого в Росії з прав людини Тетяни Москалькової і до радника президента Росії, голови Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з проханням терміново посприяти в наданні кваліфікованої медичної допомоги Едему Бекірову.

«Також я передав Гульнарі Решатівні слова підтримки уповноваженого Верховної Ради України Людмили Денісової і запевнив, що ми, як і багато інших організацій, всіляко будемо допомагати підтримувати сім’ї наших ув’язнених, які перебувають у полоні Росії, і все робиться для того, щоб звільнити наших громадян», – додав Ісмаїл Халіков.

Як повідомляв 2 січня адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін, апеляцію захисту Едема Бекірова на рішення підконтрольного Москві суду у Криму взяти активіста під варту розглянуть у контрольованому Росією верховному суді на окупованому півострові тільки 10 січня.

Раніше того дня дружина Бекірова заявила, що через стан здоров’я активіста його утримання за ґратами «означає для нього фактичний смертний вирок». За словами Гульнари Бекірової-Алідінової, для її чоловіка у зв’язку з відсутністю адекватного спостереження і лікування «існує високий ризик загрози життю, а саме: виникнення загроз із боку серцево-судинної системи (повторний інфаркт, або гірший варіант – гостра коронарна смерть, із боку незагоєної культі правої гомілки – ризик виникнення гострого септичного стану, що також може призвести до загибелі пацієнта». Дружина Бекірова нагадала, що її хворий чоловік потребує постійного стороннього догляду і медичного супроводу.

Едема Бекірова, який нині живе в селищі Новоолексіївка Генічеського району на Херсонщині, російські силовики затримали на в’їзді в окупований Крим іще вранці 12 грудня, коли той їхав на півострів, щоб відвідати 78-річну матір та інших родичів. Пізніше його передали Федеральній службі безпеки Росії у Криму; підконтрольний Москві суд узяв його під арешт. За даними адвоката Олексія Ладіна, активіста підозрюють у «збереженні і передачі вибухових речовин і боєприпасів»; юрист Лілія Гемеджі уточнила, що Едема Бекірова звинувачують у транспортуванні і розповсюдженні понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. За словами захисту, Бекіров через стан здоров’я (недавня операція на серці) фізично не здатен переносити такі тягарі, а за адресою, де, як стверджує ФСБ, відбулася передача патронів і вибухівки, він узагалі не був.

Едем Бекіров відомий як активіст кримськотатарського національного руху, його дружина Гульнара – член Меджлісу кримськотатарського народу.