Звільнення моряків до завершення виборів нереальне – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що не чекає звільнення утримуваних Росією українських військових моряків до президентських виборів, які відбудуться 31 березня. Про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомила прес-служба президента.

«Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) чітко наголосив, що він не буде робити жодного кроку», – сказав президент і додав, що робота зі звільнення українців триває.

«Не відбувається жодної міжнародної зустрічі на найвищому рівні, де би питання звільнення українських моряків, кораблів і деокупації Керченської протоки і Азовського моря не було би порушено мною, за моїм дорученням міністром закордонних справ або нашими партнерами по НАТО», – відповів глава держави на запитання, якими є шанси витягнути з російського полону українських моряків, які вже понад 100 днів позбавлені волі в Росії.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.