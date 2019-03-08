Меркель у лютому відмовила США у проведенні маневрів біля окупованого Криму – Bloomberg

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у лютому відкинула пропозицію США щодо проведення морських маневрів поблизу Росії та окупованого нею Криму, «спрямованих на провокування президента Владіміра Путіна». Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела, обізнаних із деталями переговорів Меркель з віце-президентом США Майком Пенсом.

Згідно з цим повідомленням, на Мюнхенській конференції з питань безпеки Пенс закликав Меркель відправити німецькі кораблі через Керченську протоку, щоб показати Путіну, що західні держави не відмовляться від доступу до цих вод.

Лідер Німеччини відповіла на цю пропозицію відмовою, посилаючись при цьому на застереження з боку президента України Петра Порошенка. У канцлера Німеччини відмовилися від коментарів на цю тему.

За даними джерел, Меркель зазначила, що хотіла б, за узгодженням із французами, направити конвой як одноразовий маневр, але Порошенко сказав, що цього недостатньо, щоб вирішити його проблему – він хоче, щоб протока була постійно відкрита.

Франція також відмовилася брати участь у пропонованих США маневрах, оцінюючи цю ідею як непотрібну провокацію, зазначив інший чиновник.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.