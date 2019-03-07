Захопленому українському морякові Терещенку не дозволяють дзвінків рідним – адвокат

Заарештованому українському морякові із захопленого ФСБ буксира «Яни Кару» Володимиру Терещенку відмовили у побаченні і дзвінках рідним, повідомила адвокат Анастасія Георгіївська.

«На всі заяви про побачення і дзвінки сім’ї він отримав відмову від слідства. Листи від рідних йому не передають взагалі, хоча вони йому пишуть щонайменше по два рази на тиждень. Будемо розбиратися, звичайно, все це очевидні порушення 8 статті Європейської Конвенції», – повідомила адвокат, яка відвідала бранця у московському СІЗО «Лефортово».

За словами адвоката, настрій у хлопця бадьорий, «здоров’я в порядку», ще треба буде до стоматолога, але це вже в штатному режимі. Водночас хлопця знову перевели в стару камеру без гарячої води, додала Георгіївська.

«Володя попросив передати йому кольорові ручки (олівці кольорові можна, чому – навіть не питайте), щоб можна було малювати. Але ні. Дозволили тільки чорну і синю ручку», – розповіла адвокат.

Наприкінці січня адвокат Терещенка повідомляла про погані умови утримання моряка Терещенка. Військовий також казав про зубний біль.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​