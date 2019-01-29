«В аварійній камері без води». Денісова просить Москалькову перевірити умови утримання одного з українських моряків

Український омбудсмен Людмила Денісова просить російського уповноваженого з прав людини Тетяну Москалькову перевірити умови утримання одного з полонених Росією українських моряків – Володимира Терещенка.

Як зазначила Денісова, Терещенка утримують у «холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО «Лефортово», де немає гарячої води».

«Крім того, Володимир досі не отримав жодного листа від рідних та друзів. Вони пишуть йому вже більш ніж два місяці, по кілька разів на тиждень. Моряку відмовили і у телефонних розмовах», – розповіла Денісова.

Омбудсмен додала, що попросила російську владу посприяти в проведенні перевірки умов утримання українських моряків.

Раніше про погані умови утримання моряка Терещенко повідомила його адвокат Анастасія Георгіївська. Військовий також заявив про зубні болі.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​