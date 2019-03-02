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02 Березень 2019, Київ 21:25
Новини | Міжнародні

Латвія: у Ризі закликали звільнити українських політв’язнів із російських тюрем

Богдан Небилиця та троє українських військових на засіданні суду в Москві, Росія, 15 січня 2019 року

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У столиці Латвії Ризі 1 березня провели акцію на підтримку захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях. Активістка Тетяна Лазда 1 березня на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото акції.

На фото люди тримають плакати з вимогою звільнити політв'язнів. Також на площі встановили порожні стільці з прізвищами громадян України, яких, на думку активістів, переслідують в Росії з політичних мотивів.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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