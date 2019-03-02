Латвія: у Ризі закликали звільнити українських політв’язнів із російських тюрем

У столиці Латвії Ризі 1 березня провели акцію на підтримку захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях. Активістка Тетяна Лазда 1 березня на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото акції.

На фото люди тримають плакати з вимогою звільнити політв'язнів. Також на площі встановили порожні стільці з прізвищами громадян України, яких, на думку активістів, переслідують в Росії з політичних мотивів.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.