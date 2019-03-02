Латвія: у Ризі закликали звільнити українських політв’язнів із російських тюрем

У столиці Латвії Ризі 1 березня провели акцію на підтримку захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях. Активістка Тетяна Лазда 1 березня на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото акції.
На фото люди тримають плакати з вимогою звільнити політв'язнів. Також на площі встановили порожні стільці з прізвищами громадян України, яких, на думку активістів, переслідують в Росії з політичних мотивів.
За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ