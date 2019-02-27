Прокуратура АРК повідомила про підозру причетним до арешту захоплених українських моряків

Прокуратура АР Крим оголосила про підозру п’ятьом підконтрольним Кремлю суддям і прокурорам за порушення прав захоплених українських українських моряків, йдеться на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, цим особам інкримінують порушення законів та звичаїв війни відносно військовополонених.

«Підозрювані, які в порушення законів України та міжнародного права війни затримали та судили українських моряків – колишні українські судді та прокурори. Вони не тільки зрадили свою країну і почали обслуговувати державу-окупанта, а й вчинили воєнний злочин, який не має строку давності», – заявив прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Наприкінці листопада минулого року Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни у справі про захоплених російськими прикордонниками українських військовослужбовців поблизу Керченської протоки.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

За рішенням суду у Москві захоплені українські моряки мають залишитися в СІЗО до кінця квітня.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах, військовополоненими.