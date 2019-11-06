В аеропорту «Бориспіль» не пустили в Україну російську акторку Аброськіну через відвідини Криму

У Держприкордонслужбі України повідомили, що за порушення вимог закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» акторці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь, вказали у ДПСУ.

«В аеропорту «Бориспіль» серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства. Нею виявилася громадянка РФ – акторка, яка прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, з початку року виявлено понад 5 тисяч фактів порушення порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій, через що було складено складено 4251 адмінпротокол.

«Крім того, за це правопорушення 1314 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а стосовно майже 915 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну. Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 43 іноземці з числа діячів культури та мистецтва», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили Радіо Свобода у правоохоронних органах, йдеться про російську акторку, 25-річну Маргариту Аброськіну.

Міністерство культури України веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​