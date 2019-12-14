В Україну не пустили російську журналістку, яка відвідувала Крим

Вранці 14 грудня прикордонники в аеропорту Бориспіль не пустили в Україну російську журналістку. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«Жінка прибула до України рейсом зі Стамбула. Як з’ясувалося, вона працює журналістом одного з російських телеканалів та висвітлює соціальні теми. Під час прикордонного контролю громадянка також зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була. Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельніше і встановили обман. Зокрема, було встановлено факт незаконного в‘їзду/виїзду до ТОТ АР Крим, що потім підтвердила і мандрівниця», – мовиться у повідомленні.

Журналістці заборонили в’їзд в Україну на три роки.

У ДПСУ нагадали, що напередодні, 13 грудня, не пропустили в Україну журналіста НТВ. Росіянка також працює на цьому каналі, уточнили прикордонники.

За Даними ДПСУ, загалом з початку року виявлено понад 5 тисяч фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій.